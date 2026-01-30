Intelligenza artificiale Le imprese ci credono
Le piccole e medie imprese italiane stanno iniziando a usare l’intelligenza artificiale per affrontare le sfide di domani. Non sono più così diffidenti e cercano di integrare questa tecnologia per migliorare la produzione e la gestione. Molti imprenditori vedono l’AI come un’opportunità concreta, senza troppi timori.
Le piccole e medie imprese, per affrontare le sfide che le proiettano verso il futuro, non hanno troppa paura nel ricorrere all’ intelligenza artificiale. A rivelare dati interessanti è Cna Toscana Centro, attraverso un’indagine fra i propri associati che mette in evidenza come il 35,6% del campione dichiari di impiegare lo strumento: una crescita notevole, sia su scala nazionale che nel territorio di Pistoia e Prato, se si pensa che la stessa indagine fu condotta dall’associazione di categoria diciotto mesi fa e il dato, esclusivamente per il settore manifatturiero, era solo del 5,2%. Inoltre il 57% esprime una valutazione favorevole sullo strumento, accolto con particolare favore soprattutto dagli under 30 (qui si va ad oltre il 70%). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Intelligenza Artificiale Impresa
L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più presente nelle aziende pontine.
Ultime notizie su Intelligenza Artificiale Impresa
Argomenti discussi: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE LEVA STRATEGICA PER LE IMPRESE PONTINE; INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL LAVORO: ARRIVANO LE LINEE GUIDA; Ecco come l'intelligenza artificiale entra nelle imprese pontine; L'intelligenza artificiale entra nelle piccole imprese in provincia: una su tre la usa. Preziosa per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo.
Leonardo aiuta le imprese a espandere il business con l’analisi evoluta dei datiPer dimensioni, complessità e capacità industriale richiesta, il test più avanzato avviato in Italia che prevede l’uso combinato di supercalcolo e intelligenza artificiale è in corso nel settore della ... ilsole24ore.com
L’Intelligenza Artificiale entra in azienda: la Camera di Commercio di Foggia lancia un ciclo di webinar per le impreseLa Camera di Commercio di Foggia, su proposta del Comitato per l’Imprenditoria Femminile e in collaborazione con il Punto Impresa Digitale e DINTEC, promuove tre webinar dedicati all’Intelligenza Ar ... manfredonianews.it
Dalla “biopsia digitale” al Gps dei nervi: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la chirurgia urologica x.com
il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook
