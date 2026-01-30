intelligenza artificiale le imprese ci credono

Le piccole e medie imprese italiane stanno iniziando a usare l’intelligenza artificiale per affrontare le sfide di domani. Non sono più così diffidenti e cercano di integrare questa tecnologia per migliorare la produzione e la gestione. Molti imprenditori vedono l’AI come un’opportunità concreta, senza troppi timori.

Le piccole e medie imprese, per affrontare le sfide che le proiettano verso il futuro, non hanno troppa paura nel ricorrere all’ intelligenza artificiale. A rivelare dati interessanti è Cna Toscana Centro, attraverso un’indagine fra i propri associati che mette in evidenza come il 35,6% del campione dichiari di impiegare lo strumento: una crescita notevole, sia su scala nazionale che nel territorio di Pistoia e Prato, se si pensa che la stessa indagine fu condotta dall’associazione di categoria diciotto mesi fa e il dato, esclusivamente per il settore manifatturiero, era solo del 5,2%. Inoltre il 57% esprime una valutazione favorevole sullo strumento, accolto con particolare favore soprattutto dagli under 30 (qui si va ad oltre il 70%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

