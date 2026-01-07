Poste italiane | nell’ufficio postale di Bibbiena stazione installato un locker per la spedizione e il ritiro automatico dei pacchi

Poste Italiane ha installato un locker automatico all’interno dell’ufficio postale di Bibbiena Stazione. Questo servizio permette ai clienti di spedire e ritirare i pacchi in modo autonomo, garantendo maggiore comodità e flessibilità nelle operazioni quotidiane. L’installazione rappresenta un’ulteriore soluzione per semplificare l’esperienza postale, offrendo un servizio rapido e accessibile a tutti gli utenti.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Nell ’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato ed è operativo un locker che consente di spedire e ritirare i pacchi in autonomia. Il dispositivo, offre orari di apertura estesi, consentendo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per gli utenti. I moderni e tecnologici dispositivi “fai da te” sono facili da utilizzare grazie a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e sono collocati in numerose località. Per effettuare il ritiro di un pacco è sufficiente utilizzare il codice di ritiro ricevuto via mail o via sms entro tre giorni lavorativi dal deposito, decorsi i quali il pacco viene restituito al mittente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

