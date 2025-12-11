Ambiente e Arpa 25 anni di controlli e cure in Lombardia | giù del 20% le emissioni di Pm10 ma l’inquinamento assedia le città

Da 25 anni, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) monitora e tutela l'ambiente in Lombardia. Nel corso di questo periodo, le emissioni di Pm10 sono diminuite del 20%, mentre le città continuano a fronteggiare sfide legate all'inquinamento atmosferico. Dal 2016, i livelli medi annuali di Pm10 si sono mantenuti sotto i limiti stabiliti dalla legge.

Milano, 10 dicembre 2025 – Dal 2016 il valore medio annuale di Pm10 nell'aria resta sotto il limite di legge. Le emissioni da fonti primarie sono diminuite del 20% nell'ultimo decennio, mentre nello stesso periodo il rilascio di ossidi di azoto è sceso del 30%. In occasione dell'evento legato ai 25 anni di attività, Arpa Lombardia (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ha condiviso i miglioramenti della qualità dell'aria registrati nel medio-lungo periodo dalle centraline. "Arpa Lombardia – ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – è cresciuta insieme alla sensibilità della Regione verso l'ambiente, anticipando i tempi e raggiungendo grandi traguardi.

