Quegli appassionati in giro per laghi e torrenti

Quelli appassionati di pesca a mosca si ritrovano spesso lungo laghi e torrenti, pronti a mettere in pratica le tecniche apprese nei corsi organizzati dal Fly Monza. Fondato nel 1993, il centro offre lezioni di lancio e di costruzione di esche, attirando pescatori di ogni livello. È il punto di riferimento per chi vuole apprendere i segreti di questa tecnica e migliorare le proprie abilità sul campo.

Qui c'è il posto giusto per conoscere tutti i segreti di questa particolare tecnica di pesca. Il Fly Monza, fondato nel 1993, organizza infatti corsi di lancio e di costruzione per la pesca a mosca (informazioni 338.42.88.933). Ogni "moschista" che si rispetti, del resto, costruisce personalmente le proprie esche da usare lungo torrenti, fiumi e laghi. Il pescatore, in pratica, deve saper manovrare con abilità la lunga lenza detta "coda di topo" per depositare l'esca dove ritiene che il pesce sia in agguato. Alla potenziale preda viene appunto offerta l'imitazione di un insetto. La scelta della "mosca" è fondamentale e viene decisa in base alla stagione e alle condizioni ambientali.

