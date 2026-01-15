Medicina radioterapia one shot contro le aritmie più gravi studio Monzino-Ieo

Una nuova opzione terapeutica per le aritmie maligne è oggetto di studio presso il centro Monzino-Ieo. La radioterapia one shot permette di trattare efficacemente il cuore 'matto' con una singola seduta, offrendo un metodo non invasivo e con pochi effetti collaterali. Questa innovazione potrebbe rappresentare un passo avanti nella gestione delle aritmie più gravi, migliorando la qualità di vita dei pazienti.

(Adnkronos) – Radioterapia one shot per il 'cuore matto'. "I pazienti con aritmie maligne possono essere trattati efficacemente, e senza significativi effetti collaterali, con una singola seduta di radioterapia, in modo non invasivo". Lo dimostra lo studio Stra-Mi-Vt, uno dei primi trial clinici al mondo – il primo in Italia – sull'utilizzo della radioterapia stereotassica .

