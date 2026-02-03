Cascina presentata la nuova farmacia di Zambra

Cascina si prepara ad aprire una nuova farmacia. Lunedì 2 febbraio, è stata presentata ufficialmente la struttura che sorgerà in via Cammeo, vicino alla chiesa. La farmacia sarà operativa nelle prossime settimane, offrendo un servizio in più ai residenti della zona.

Cascina, lunedì 2 febbraio 2026 - Zambra è pronta ad accogliere la sua farmacia, che sorgerà in via Cammeo nell’area a fianco della chiesa. Entro la fine di marzo aprirà una struttura provvisoria per attivare il servizio e contestualmente inizieranno i lavori per la realizzazione, ex novo, di quella definitiva che dovrebbe diventare operativa nel prossimo inverno. “L’apertura della farmacia di Zambra – sottolinea Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm – rappresenta per noi un passo di fondamentale importanza per la storia di Sogefarm e un impegno concreto verso il territorio e la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

