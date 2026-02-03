Cascina si prepara ad aprire una nuova farmacia. Lunedì 2 febbraio, è stata presentata ufficialmente la struttura che sorgerà in via Cammeo, vicino alla chiesa. La farmacia sarà operativa nelle prossime settimane, offrendo un servizio in più ai residenti della zona.

Cascina, lunedì 2 febbraio 2026 - Zambra è pronta ad accogliere la sua farmacia, che sorgerà in via Cammeo nell’area a fianco della chiesa. Entro la fine di marzo aprirà una struttura provvisoria per attivare il servizio e contestualmente inizieranno i lavori per la realizzazione, ex novo, di quella definitiva che dovrebbe diventare operativa nel prossimo inverno. “L’apertura della farmacia di Zambra – sottolinea Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm – rappresenta per noi un passo di fondamentale importanza per la storia di Sogefarm e un impegno concreto verso il territorio e la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, presentata la nuova farmacia di Zambra

Approfondimenti su Zambra Farmacia

A Zambra stanno per aprire una nuova farmacia comunale.

Il 2025 si avvia alla conclusione e l’amministrazione comunale di Cascina presenta i risultati raggiunti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Zambra Farmacia

Argomenti discussi: Doppio binario, la proposta: nuova stazione in zona cascina Tocca; Ex trattoria della Burcina verso il rilancio: due offerte per la concessione.

Cascina, presentata la nuova farmacia di ZambraEntro la fine di marzo aprirà una struttura provvisoria per attivare il servizio, quella defenitivà diventerà operativa il prossimo inverno Cascina, lunedì 2 febbraio 2026 - Zambra è pronta ad ... lanazione.it

CASCINA, PRESENTATA LA NUOVA FARMACIA DI ZAMBRA Zambra è pronta ad accogliere la sua farmacia, che sorgerà in via Cammeo nell’area a fianco della chiesa. Entro la fine di marzo aprirà una struttura provvisoria per attivare il servizio e contestual - facebook.com facebook