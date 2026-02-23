Sanremo 2026 attesa per il Festival | oggi la conferenza in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini le anticipazioni

Carlo Conti e Laura Pausini annunciano le novità di Sanremo 2026 durante la conferenza in diretta, che si tiene alle 12. La presentazione si concentra sulle esibizioni dei cantanti e sulle tappe principali del festival. La diretta permette di seguire in tempo reale le prime anticipazioni e le scelte che caratterizzeranno questa edizione. Il pubblico aspetta con entusiasmo le novità svelate dai due conduttori.