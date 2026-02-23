Sanremo 2026 attesa per il Festival | oggi la conferenza in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini le anticipazioni
Carlo Conti e Laura Pausini annunciano le novità di Sanremo 2026 durante la conferenza in diretta, che si tiene alle 12. La presentazione si concentra sulle esibizioni dei cantanti e sulle tappe principali del festival. La diretta permette di seguire in tempo reale le prime anticipazioni e le scelte che caratterizzeranno questa edizione. Il pubblico aspetta con entusiasmo le novità svelate dai due conduttori.
La conferenza in diretta prima dell'inizio di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti e Laura Pausini daranno il via a questa 76° edizione del Festival. Tutte le info sui co-conduttori, gli ospiti e i cantanti in gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sanremo 2026, Laura Pausini condurrà il Festival con Carlo Conti per tutte le serateNel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento.
Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo con Carlo ContiLaura Pausini condurrà il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti.
