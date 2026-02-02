Sanremo 2026 Can Yaman co-condurrà la prima serata con Conti e Pausini

Can Yaman farà il suo debutto sul palco dell’Ariston, co-condurrà la prima serata insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Dopo aver conquistato il pubblico con il ruolo di Sandokan, l’attore turco torna in Italia per confrontarsi con il grande evento musicale. La sua presenza si aggiunge a una serata già ricca di aspettative, con i conduttori che si preparano a coinvolgere il pubblico tra musica e spettacolo.

A tre settimane dal calcio d'inizio del Festival di Sanremo 2026, in diretta dal Teatro Ariston da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio 2026, è stato svelato il co-conduttore della prima serata: sarà l'attore turco Can Yaman, interprete di Sandokan nella serie di Rai 1 in onda lo scorso dicembre, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell'Ariston il 24 febbraio, mentre la serata successiva sarà la volta di Achille Lauro. L'annuncio di Carlo Conti stavolta non è arrivato durante il Tg1, ma con un post via social in cui, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, il conduttore e direttore artistico del Festival si è mostrato nei panni della "Tigre della Malesia", ribattezza Carlokan per l'occasione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera, Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo 2026 per la seconda serata, questa volta come co-conduttore insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

Nel 2026, il Festival di Sanremo sarà condotto da Laura Pausini e Carlo Conti, che guideranno insieme tutte le serate dell’evento.

