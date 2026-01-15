Elezioni al tavolo progressista Progetto Reggio c' è ma lavora già alle liste per Anna Nucera

Progetto Reggio, movimento civico a sostegno della candidatura di Anna Nucera alle prossime elezioni comunali, sta attualmente lavorando alla preparazione delle liste elettorali. Il 7 febbraio si terrà un incontro con cittadini e realtà locali, al termine del quale verranno ufficializzati simboli e candidati. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza civica e partecipativa nel processo elettorale della città.

Progetto Reggio, il movimento civico nato per sostenere la candidatura di Anna Nucera come sindaca alle prossime comunali, sta preparando le liste elettorali e fa sapere che il 7 febbraio, al termine di un confronto con realtà e singoli cittadini, saranno presentati i simboli e nomi. Un annuncio che è anche un invito, come si legge in una nota, “a personalità che volessero impegnarsi in prima persona, candidandosi al consiglio comunale, che noi intendiamo come una casa aperta e trasparente che favorisce e stimola il protagonismo dei reggini”. Quella di Anna Nucera, storica esponente del centrosinistra cittadino e stimata ex dirigente scolastica, era stata la prima candidatura ufficiale per le amministrative di palazzo San Giorgio, accogliendo la richiesta di scendere in campo di un'aggregazione di promotori impegnati in vari settori dell'area di sinistra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

