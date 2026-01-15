Infortunati Juventus Gatti e Conceicao tornano in gruppo stop influenzale per Yildiz Le ultime dalla Continassa

Gli infortunati Gatti e Conceicao sono tornati in gruppo alla Juventus, offrendo nuove speranze per il reparto difensivo. Yildiz, invece, si è fermato per influenza, interrompendo temporaneamente la sua partecipazione alle sedute. Queste sono le ultime aggiornamenti dalla Continassa, mentre l'allenatore Spalletti valuta le prossime scelte in vista delle gare imminenti.

Infortunati Juventus, doppio recupero per Spalletti: Gatti e Conceicao ok, Yildiz ai box per influenza. Le ultimissime La Juventus continua a preparare la trasferta di Cagliari con aggiornamenti contrastanti dal fronte infortuni. A due giorni dal match, arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, che recupera due elementi importanti del suo undici.

Situazione infortunati #Napoli: - David #Neres sta bene e torna a disposizione per il #Parma, ma dovrebbe partire dalla panchina. - #Anguissa dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro la #Juventus. - Billy #Gilmour e Romelu #Lukaku dovrebber x.com

