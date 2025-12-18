Mbappé appuntamento con la storia per il francese! Contro il Siviglia l’attaccante del Real Madrid può battere un record di Cristiano Ronaldo che regge dal 2013
Kylian Mbappé si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Contro il Siviglia, l’attaccante del Real Madrid ha l’opportunità di superare un record di Cristiano Ronaldo che resiste da quasi dieci anni. Un’occasione unica per il francese di lasciar traccia nella storia del calcio, consolidando il suo ruolo tra i grandi.
