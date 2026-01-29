Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo e manda De Zerbi a casa
José Mourinho fa l’impensabile. Con il Benfica vince 4-2 contro il Real Madrid e conquista i playoff di Champions League. La partita si decide negli ultimi secondi, quando il portiere segna il gol decisivo al 98esimo minuto. La vittoria manda a casa anche De Zerbi, che si leccava i baffi pensando di portare il suo Brighton in Europa. Mourinho dimostra ancora una volta di essere un grande nel calcio.
Mourinho gigante assoluto: porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo José Mourinho è il calcio. Un gigante assoluto in un mondo di media statura (a voler essere magnanimi). José Mourinho ha portato il Benfica ai play-off di Champions. Ha battuto 4-2 il Real Madrid di Arbeloa, decisivo il gol del portiere Trubin al minuto 98 e ha spedito il Marsiglia di De Zerbi fuori dalla Champions. Chi discute Mourinho, discute il calcio. Purtroppo viviamo tempi in cui tutto è stravolto, si è perso il senso e il significato dello sport in nome di una visione del calcio formato wrestling, in nome di uno spettacolo che molto spesso tale non è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Incredibile Trubin: segna al 98' di Benfica-Real Madrid e porta Mourinho agli spareggi di Champions LeagueFinale pazzesco al Da Luz: il portiere ucraino si porta nell'area del Real Madrid e segna di testa la rete che, per la differenza reti, consente al Benfica di chiudere al 24° posto. Eliminato De Zerbi ... goal.com
Follia Real: il portiere del Benfica segna e Mourinho mette fuori i blancos. L'Arsenal fa percorso netto, il Barcellona ribalta il CopenhagenSi è chiusa la league phase di Champions League con un'8ª e ultima giornata ricca di emozioni: stabilita la classifica finale ... eurosport.it
Non ci credo. Ha segnato Trubin al 97' contro il Real Madrid. Gol del portiere e Benfica ai playoff. Allucinante la Champions League x.com
Amsterdam. 2 Maggio. Finale di Coppa dei Campioni 1962. Il Benfica di Eusébio batte in finale il Real Madrid di Puskas per 5-3 e vince la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Sembra l'inizio di una egemonia, ma invece, inizierà quella che per tutti - facebook.com facebook
