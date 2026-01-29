José Mourinho fa l’impensabile. Con il Benfica vince 4-2 contro il Real Madrid e conquista i playoff di Champions League. La partita si decide negli ultimi secondi, quando il portiere segna il gol decisivo al 98esimo minuto. La vittoria manda a casa anche De Zerbi, che si leccava i baffi pensando di portare il suo Brighton in Europa. Mourinho dimostra ancora una volta di essere un grande nel calcio.

Mourinho gigante assoluto: porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo José Mourinho è il calcio. Un gigante assoluto in un mondo di media statura (a voler essere magnanimi). José Mourinho ha portato il Benfica ai play-off di Champions. Ha battuto 4-2 il Real Madrid di Arbeloa, decisivo il gol del portiere Trubin al minuto 98 e ha spedito il Marsiglia di De Zerbi fuori dalla Champions. Chi discute Mourinho, discute il calcio. Purtroppo viviamo tempi in cui tutto è stravolto, si è perso il senso e il significato dello sport in nome di una visione del calcio formato wrestling, in nome di uno spettacolo che molto spesso tale non è. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa)

Approfondimenti su Benfica RealMadrid

In vista della sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha inviato un messaggio ai bianconeri, sottolineando l'importanza del campo come elemento chiave.

Questa notte il Benfica sfida il Real Madrid nella partita decisiva dell’ultima giornata di Champions League.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Benfica RealMadrid

Argomenti discussi: Juve-Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVE; Mourinho: Rispetto Spalletti, le frecciatine fanno parte del calcio. Io alla Juve? Certo; Juve-Benfica, le probabili formazioni; Juventus, scacco a Mourinho: 2-0 al Benfica, gol di Thuram e McKennie.

Incredibile Trubin: segna al 98' di Benfica-Real Madrid e porta Mourinho agli spareggi di Champions LeagueFinale pazzesco al Da Luz: il portiere ucraino si porta nell'area del Real Madrid e segna di testa la rete che, per la differenza reti, consente al Benfica di chiudere al 24° posto. Eliminato De Zerbi ... goal.com

Follia Real: il portiere del Benfica segna e Mourinho mette fuori i blancos. L'Arsenal fa percorso netto, il Barcellona ribalta il CopenhagenSi è chiusa la league phase di Champions League con un'8ª e ultima giornata ricca di emozioni: stabilita la classifica finale ... eurosport.it

Non ci credo. Ha segnato Trubin al 97' contro il Real Madrid. Gol del portiere e Benfica ai playoff. Allucinante la Champions League x.com

Amsterdam. 2 Maggio. Finale di Coppa dei Campioni 1962. Il Benfica di Eusébio batte in finale il Real Madrid di Puskas per 5-3 e vince la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Sembra l'inizio di una egemonia, ma invece, inizierà quella che per tutti - facebook.com facebook