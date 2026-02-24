Infortunio Bremer | Gleison parzialmente in gruppo verso il Galatasaray Cosa filtra – VIDEO

Un infortunio ha coinvolto Bremer, causando preoccupazioni sulle sue condizioni. Gleison si sta allenando parzialmente con il gruppo in vista della sfida contro il Galatasaray, ma i dettagli sulle sue reale condizione restano incerti. I preparativi proseguono con attenzione, mentre si cerca di capire se potrà essere impiegato nella partita. I tifosi attendono aggiornamenti sulle sue possibilità di tornare in campo.

di Marco Baridon Infortunio Bremer: Gleison parzialmente in gruppo verso il Galatasaray. Cosa filtra sulle condizioni del centrale brasiliano. (inviato alla Continassa) – Oltre a Yildiz, anche il pilastro difensivo Gleison Bremer tiene la Juventus con il fiato sospeso a poche ore dal calcio d'inizio contro il Galatasaray. Il centrale brasiliano è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per smaltire il fastidio al flessore della coscia destra, che lo ha costretto a sottoporsi a terapie conservative nelle ultime ore. Dopo il riscaldamento a parte, #Bremer e #Yildiz hanno raggiunto il gruppo e si stanno allenando coi compagni?? @BaridonMarco #?? #JuveGalatasaray pic.

