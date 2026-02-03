La notizia dell’infortunio di Alexis Saelemaekers preoccupa i tifosi del Milan. Il centrocampista belga si è infortunato e i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi del previsto. La società rossonera aspetta aggiornamenti dallo staff medico, mentre i tifosi sperano in una pronta ripresa.

C’è preoccupazione in casa Milan per quelle che sono le condizioni di Alexis Saelemaekers con il belga che rischia di restare fuori dai campi di gioco per più tempo del previsto. Tempi lunghi per Saelemaekers (Ansa Foto) – calciomercato.it Uscito a fine primo tempo della partita contro la Roma, l ‘esterno belga non è stato convocato per la partita contro il Bologna e potrebbe restare fuori dai campi di gioco per diverso tempo. Il problema all’adduttore che ha colpito l’ex calciatore di Roma e Bologna potrebbe portarlo a restare fuori per circa due settimane con Massimiliano Allegri che dovrà trovare una soluzione per sostituirlo sia in vista della partita contro il Pisa che quella contro il Como che i rossoneri recupereranno il prossimo 18 febbraio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Saelemaekers, tegola Milan: tempi di recupero più lunghi

Il Milan ha subito una battuta d’arresto con l'infortunio di Niclas Fullkrug, che si è rotto un dito del piede.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

