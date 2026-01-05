Ciclocross l' infortunio di Van Aert è più grave del previsto? Le ipotesi sui tempi di recupero

Il recente infortunio di Wout Van Aert durante una gara di ciclocross solleva dubbi sui tempi di recupero e sull’impatto sulla sua stagione. Dopo un inizio difficile in questa disciplina, la lesione alla caviglia potrebbe avere ripercussioni anche sulle competizioni su strada. Analizziamo le possibili ipotesi e le conseguenze di questo incidente, considerando gli sviluppi più recenti e le prospettive future del ciclocross e del ciclismo professionistico.

Roma, 5 gennaio 2026 - Il ciclocross, il primo amore, ma anche croce e delizia: nella stagione del fango, dominata in lungo e in largo da Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert ha raccolto come miglior piazzamento un secondo posto e poco altro prima della tappa di Mol, quella nella quale ha rimediato un infortunio alla caviglia che, dopo l'ottimismo iniziale, rischia di compromettere anche la prima parte della stagione su strada. Le condizioni di Van Aert e le ipotesi sul recupero. Nel villaggio belga, il corridore della Visma-Lease a Bike aveva rimediato una distorsione alla caviglia destra, con annessa piccola frattura del malleolo, definita da fonti locali 'una frattura articolare, ma semplice, operata per osteosintesi' e ridotta chirurgicamente con successo sabato pomeriggio.

