Infortunio Anguissa il centrocampista è ad un passo dal recupero! Segnali incoraggianti dall’allenamento del Napoli

Da calcionews24.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infortunio di Anguissa è stato causato da un colpo durante l’allenamento, ma ora il centrocampista si avvicina al rientro. Le ultime sessioni di allenamento mostrano miglioramenti significativi nelle sue condizioni e un possibile recupero a breve. L’atleta ha ripreso a svolgere esercizi di resistenza in campo, segno di un progresso concreto. La squadra spera di riaverlo presto in gruppo per la prossima partita.

infortunio anguissa il centrocampista 232 ad un passo dal recupero segnali incoraggianti dall8217allenamento del napoli
© Calcionews24.com - Infortunio Anguissa, il centrocampista è ad un passo dal recupero! Segnali incoraggianti dall’allenamento del Napoli

Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS: trattativa avanzata! Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di.» Torino, Cairo sincero: «L’esonero di un allenatore è sempre un dispiacere, il responsabile non è solo Baroni! Su D’Aversa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Zambo Anguissa, le condizioni del centrocampista del NapoliDopo oltre due mesi di infortunio, il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa mostra segnali incoraggianti.

Infortunio Zambo Anguissa: il centrocampista ha cerchiato in rosso la data del ritorno in campoZambo Anguissa si infortuna a causa di un doppio problema muscolare, che lo tiene lontano dal campo da oltre tre mesi.

Infortunio Anguissa: Napoli in crisi! Tempi di recupero in arrivo

Video Infortunio Anguissa: Napoli in crisi! Tempi di recupero in arrivo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Anguissa, spunta la data del possibile rientro in campo: i tempi di recupero – Rep; Anguissa non recupera ancora, le sue condizioni sono un mistero; ANGUISSA ACCELERA, IL MATTINO. ECCO QUANDO IL CENTROCAMPISTA PUÒ TORNARE A DISPOSIZIONE; Anguissa vuole accelerare il rientro, ha una gara nel mirino: le ultime – Mattino.

infortunio anguissa il centrocampistaDe Bruyne vede il rientro, Anguissa e McTominay in attesa: il punto sugli infortuni del NapoliCome riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Kevin De Bruyne è tornato a Castel Volturno e le prime valutazioni sono positive: il centrocampista ha quasi smaltito l’infortunio rimediato a fine ott ... ilnapolionline.com

Napoli, quando torna Anguissa dall’infortunio: la data cerchiata in rossoInfortunio Anguissa - Buone notizie per il Napoli sul fronte infortuni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, arrivano ... fantamaster.it