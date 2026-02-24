Infortunio Anguissa il centrocampista è ad un passo dal recupero! Segnali incoraggianti dall’allenamento del Napoli

L’infortunio di Anguissa è stato causato da un colpo durante l’allenamento, ma ora il centrocampista si avvicina al rientro. Le ultime sessioni di allenamento mostrano miglioramenti significativi nelle sue condizioni e un possibile recupero a breve. L’atleta ha ripreso a svolgere esercizi di resistenza in campo, segno di un progresso concreto. La squadra spera di riaverlo presto in gruppo per la prossima partita.

Infortunio Zambo Anguissa, le condizioni del centrocampista del NapoliDopo oltre due mesi di infortunio, il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa mostra segnali incoraggianti.

Infortunio Zambo Anguissa: il centrocampista ha cerchiato in rosso la data del ritorno in campoZambo Anguissa si infortuna a causa di un doppio problema muscolare, che lo tiene lontano dal campo da oltre tre mesi.

Infortunio Anguissa: Napoli in crisi! Tempi di recupero in arrivo

