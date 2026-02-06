Corea del Nord Kim lancia la rivoluzione sanitaria tra ospedali moderni e medicina preventiva

La Corea del Nord ha annunciato una vera e propria rivoluzione sanitaria, puntando su ospedali più moderni e sulla medicina preventiva. Kim Jong Un ha deciso di investire in questo settore, cercando di migliorare la salute dei cittadini e di rafforzare il sistema sanitario del Paese. L’obiettivo è rendere le strutture più efficienti e all’avanguardia, anche in un anno che ha visto sviluppi militari e test missilistici.

Il 2025 è stato un anno importate per lo sviluppo militare della Corea del Nord. Il Paese guidato da Kim Jong Un ha infatti testato missili di vario genere e presentato mezzi militari inediti, come temibili navi da guerra, sottomarini e droni. Negli ultimi 12 mesi è però successo dell’altro. A Pyongyang sono infatti sorti nuovi quartieri, palazzi residenziali, negozi. Ma la modernizzazione mostra interessanti segnali anche su altri due fronti: quello tecnologico (ne abbiamo parlato qui ) e, soprattutto, quell sanitario. Non è un caso che Kim abbia designato il 2025 come il “ Primo anno della rivoluzione sanitaria “. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Corea del Nord, Kim lancia la “rivoluzione sanitaria” tra ospedali moderni e medicina preventiva Approfondimenti su Kim Jong Un Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un La recente escalation militare della Corea del Nord con il lancio di due missili balistici verso il Mar del Giappone evidenzia le crescenti tensioni nella regione dell’Indo-Pacifico. Kim avverte Cina e Usa: la Corea del Nord non è il Venezuela Kim avverte Cina e Usa che la Corea del Nord non è il Venezuela. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Kim Jong Un Argomenti discussi: Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un; Corea del Nord: messi a morte per aver visto la tv sudcoreana; Seul accusa, la Corea del Nord ha lanciato un missile verso il Mar del Giappone; Kim Jong-un promette di trasformare la Corea del Nord con un vasto piano di costruzioni. Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-unLa Corea del Nord di Kim Jong-un lancia due missili balistici nel Mar del Giappone per segnalare a Usa e Cina la propria deterrenza bellica e nucleare ... virgilio.it Corea del Nord: Seul prevede nuovi progressi a breve, ma nessun dialogo imminenteUn alto funzionario della Corea del Sud in visita a Washington ha detto che Seul si aspetta qualche nuovo sviluppo nei prossimi ... agenzianova.com Cartoline dalla Corea del Nord. Kim ha inaugurato grande centro per la coltivazione nelle serre. Foto Rodong. x.com Vi do il benvenutoin Corea del Nord #perte #viral #fyp #NicolòBalini #verifica facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.