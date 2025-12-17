Tredici infermieri si specializzeranno nell' assistenza sanitaria di comunità
Al polo universitario di Portogruaro nasce il nuovo master di primo livello in infermiere di famiglia e comunità, dedicato a tredici professionisti che si specializzeranno nell'assistenza sanitaria di prossimità. Un'opportunità formativa che valorizza il ruolo dell'infermiere nel contesto comunitario, puntando a migliorare la qualità delle cure e il benessere delle persone sul territorio.
È nato al polo universitario di Portogruaro il master di primo livello in infermiere di famiglia o comunità. Le lezioni sono in via Seminario 35, già sede del corso di laurea in infermieristica, con la partecipazione di tredici iscritti. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Emergenza sanitaria nelle zone interne, rafforzata l'assistenza nell'Alto Vastese: ecco la nuova organizzazione
Leggi anche: Nell’America di Donald Trump milioni di famiglie stanno per restare senza assistenza sanitaria
Dal Brasile con amore. Le tredici infermiere che vegliarono sui feriti - Domattina in Piazza della Resistenza cerimonia in memoria delle volontarie della Feb che nel 1944 assistettero soldati e civili nell’ospedale da campo. lanazione.it
Addio professor Tredici, medico storico del Giro. Con quegli 8000 tamponi salvò la corsa dal Covid - Ha rivoluzionato il servizio medico nelle corse di ciclismo e unito la sua profonda umanità a capacità tecniche di grande valore. gazzetta.it
Tredici anni fa alla mia prima esperienza da direttore! In compagnia di Berardino Leonetti per inaugurare la prima scuola di clowndottori regionale. Altre cravatte, altri barbieri ma con la curiosità e l’eccentricità gestionali immutate, ora solo più “affilate”… - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.