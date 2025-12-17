Tredici infermieri si specializzeranno nell' assistenza sanitaria di comunità

Al polo universitario di Portogruaro nasce il nuovo master di primo livello in infermiere di famiglia e comunità, dedicato a tredici professionisti che si specializzeranno nell'assistenza sanitaria di prossimità. Un'opportunità formativa che valorizza il ruolo dell'infermiere nel contesto comunitario, puntando a migliorare la qualità delle cure e il benessere delle persone sul territorio.

È nato al polo universitario di Portogruaro il master di primo livello in infermiere di famiglia o comunità. Le lezioni sono in via Seminario 35, già sede del corso di laurea in infermieristica, con la partecipazione di tredici iscritti.

