Indecise se azzardare o meno una bella frangia? 5 idee che vi faranno decidere per il sì

Il 2026 porta una tendenza chiara: molte donne stanno valutando se tagliare o meno la frangia. La causa è il desiderio di rinnovarsi e seguire le nuove mode, che propongono stili più audaci. Le fashioniste cercano opzioni che valorizzino ogni forma del viso e si adattano facilmente ai vari look. Queste idee spingono a prendere decisioni più coraggiose sul proprio stile di capelli. Ora, molte si chiedono se sia il momento giusto per fare il grande passo.

È arrivato il momento di osare con la frangia? Il 2026, sembra dire di sì.: è il momento buono per osare un modello adatto a ogni viso. A tendina, lunga, corta, liscia, riccia o a scodella: le possibilità sono tantissime. Ecco le cinque versioni da azzardare al prossimo appuntamento dal parrucchiere. Miriam Leone, frangia corta rétro: nuovo beauty look per la Milano Fashion Week X Leggi anche › I tagli di capelli che ringiovaniscono e quelli che invecchiano il viso Frangia, i 5 modelli da provare nel 2026. 1. La bowl bang, la frangia a scodella. Il taglio a scodella è un grande classico: amatissimo nei Novanta, negli ultimi anni è tornato in una versione più morbida e contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino di 11 anni: «Una bella cosa, sono sollevato. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami o meno»Salvatore Russotto, l’autista del bus, ha incontrato la famiglia del bambino di 11 anni che ha camminato 6 chilometri nella neve per tornare a casa.

Leggi anche: “Se gli Oasis hanno fatto veramente pace? Vi racconto quello che ho visto, io che ero la persona meno famosa della band più famosa al mondo”: parla il tastierista Christian Madden