Se gli Oasis hanno fatto veramente pace? Vi racconto quello che ho visto io che ero la persona meno famosa della band più famosa al mondo | parla il tastierista Christian Madden

Ilfattoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fratello maggiore lo conosce bene, perché dal 2016 al 2019 è stato il tastierista live di Noel Gallagher’s High Flying Birds. Ora conosce – per quanto possibile – anche il fratello minore, Liam Gallagher. Christian Madden (turnista del Lancashire, ex membro di una band dal piglio psichedelico) è stato il tastierista del tour della reunion degli Oasis e ha deciso di raccontare la sua esperienza su Substack, la piattaforma online che permette a scrittori, giornalisti, creator e professionisti di pubblicare newsletter, articoli e contenuti a pagamento (oppure no). Per dirla breve, Substack è un altro meteorite che colpisce il giornalismo per come lo conosciamo ma questa è un’altra storia e forse è pure un bene, che arrivi il meteorite intendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

