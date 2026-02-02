Salvatore Russotto, l’autista del bus, ha incontrato la famiglia del bambino di 11 anni che ha camminato 6 chilometri nella neve per tornare a casa. L’incontro è stato a porte chiuse e sembra aver portato un po’ di sollievo a Russotto, che ora aspetta di sapere se l’azienda deciderà di licenziarlo o meno. Il ragazzo ha raccontato di aver avuto paura, ma alla fine ha raggiunto la famiglia sano e salvo.

CALALZO - Un incontro a porte chiuse tra l'autista Salvatore Russotto e la famiglia del bambino di 11 anni che ha percorso 6 chilometri a piedi tra la neve dopo essere sceso dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro. Questo quanto organizzato e raccontato dal giornalista Alessandro Banchero in diretta questa mattina, 2 febbraio, durante la trasmissione 1mattina news su Rai 1. «È stata una bella cosa, ci siamo rinfrancati», ha commentato l'autista ai microfoni della tv. Il racconto «Quella mattina ero stato aggredito da un signore che era arrivato in ritardo e ha iniziato ad imprecare, io per farlo salire mi sono fermato lontano dalla fermata e una signora su mi ha iniziato ad insultare - ripercorre l'autista durante la trasmissione rispondendo alle domande del giornalista -. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino di 11 anni: «Una bella cosa, sono sollevato. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami o meno»

