ConfCooperative Taranto contro il Comune di Taranto
ConfCooperative Taranto interviene sul recente taglio al welfare deciso dal Comune di Taranto. Carlo Martello, Segretario generale dell’associazione, esprime la propria posizione, evidenziando l’importanza di investimenti sociali per il benessere della comunità. La nota sottolinea la preoccupazione per le ripercussioni di tali decisioni e invita a un confronto costruttivo tra istituzioni e organizzazioni sociali per trovare soluzioni condivise.
Sui tagli al welfare decisi dall'Amministrazione comunale di Taranto interviene duramente Carlo Martello, Segretario generale di ConfCooperative Taranto. «Giorni addietro il Sindaco Bitetti – esordisce Carlo Martello – ha annunziato un considerevole taglio alle risorse economiche destinate alle politiche sociali, fatto certamente grave e penalizzante per le fasce deboli della comunità tarantina, ma che rientra purtroppo nelle prospettive programmatiche della Pubblica Amministrazione che fa le sue scelte». «Pur rispettando le decisioni di politica amministrativa che ogni Pubblica amministrazione legittimamente compie – precisa il Segretario generale di ConfCooperative Taranto – esistono altresì nei rapporti con gli operatori sociali che collaborano con il Comune di Taranto a vario titolo, situazioni che potremmo definire "diritti acquisiti.
TARANTO CONSIGLIO COMUNALE, DALLE PAROLE AI FATTI
