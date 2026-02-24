Incidenti dopo Taranto-Acquaviva | daspo per cinque tifosi ionici Questore

Un episodio di tensione tra tifosi dopo la partita Taranto-Acquaviva ha portato all’emissione di cinque divieti di accesso alle manifestazioni sportive. La causa è stata una rissa scoppiata tra alcuni supporter che hanno lanciato oggetti e scavalcato le barriere nelle aree vicine allo stadio. La polizia ha identificato i responsabili e ha deciso di applicare il Daspo, per impedire loro di assistere a eventi futuri. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha emesso il provvedimento del DA.SPO. a firma del Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia nei confronti di cinque tarantini sostenitori della locale squadra di calcio. Lo scorso 15 febbraio, al termine dell’incontro di calcio “Taranto – Atletico Acquaviva” disputatosi allo stadio Di Mitri di Manduria, un gruppo di sostenitori della squadra locale, convinti dello scarso impegno dei giocatori della squadra Jonica, hanno inscenato una violenta azione di protesta, forzando un cancello dell’impianto sportivo e facendo irruzione all’interno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Disordini dopo Taranto-Acquaviva: poliziotto buttato e terra e preso a calci, arrestati due tifosiDopo gli scontri scoppiati al termine della partita tra Taranto e Acquaviva, un agente di polizia è stato spintonato a terra e preso a calci dai tifosi, che hanno provocato caos nelle strade della città.

Si è insediato il nuovo questore di Como, Filippo Ferri: subito 49 Daspo ai tifosi del BolognaÈ stato insediato il nuovo questore di Como, Filippo Ferri, che ha già adottato misure immediate, tra cui 49 Daspo nei confronti di tifosi del Bologna.

Tensione e disordini dopo Taranto-Acquaviva: assedio dei tifosi rossoblù, interviene la PoliziaTensione alle stelle e disordini al termine della sfida tra Taranto e Atletico Acquaviva, disputata allo stadio Dimitri di Manduria. msn.com

Treni, linea Bari-Taranto bloccata per tre ore dopo investimento fra Acquaviva e Gioia del ColleDisagi sulla linea ferroviaria Bari-Taranto. A partire dalle 14 la circolazione dei treni è stata sospesa per l’investimento di un uomo da parte di un convoglio, tra Acquaviva e Gioia del Colle. Dopo ... bari.repubblica.it

Quattro giorni dopo l’1-1 con l’Atletico Acquaviva e la violenta contestazione verbale post gara di parte della tifoseria a giocatori e dirigenza, il Taranto torna in campo. Lo farà tra poche ore alle 17.30 al Tamborrino Frisari di Maglie con la locale formazione. Pa - facebook.com facebook