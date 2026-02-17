Disordini dopo Taranto-Acquaviva | poliziotto buttato e terra e preso a calci arrestati due tifosi

Dopo gli scontri scoppiati al termine della partita tra Taranto e Acquaviva, un agente di polizia è stato spintonato a terra e preso a calci dai tifosi, che hanno provocato caos nelle strade della città. Due ultrà della squadra locale, di 22 e 25 anni, sono stati fermati e messi agli arresti domiciliari con l’accusa di resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale. La tensione è aumentata quando i tifosi hanno cercato di entrare in contatto con le forze dell’ordine presenti sul posto.

Disordini dopo la partita Taranto-Acquaviva, arrestati due ultrà. Due tifosi della Ss Taranto, di 22 e 25 anni, sono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in relazione agli scontri avvenuti al termine della gara con l'Atletico Acquaviva, disputata domenica scorsa allo stadio Dimitri di Manduria per la 28esima giornata di Eccellenza e conclusa sull'1-1. Il provvedimento è stato disposto dal pm Rosalba Lopalco che ha coordinato le indagini della Digos. Contestata la flagranza differita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l'analisi dei filmati, al termine dell'incontro alcuni sostenitori rossoblù avrebbero raggiunto l'area degli spogliatoi tentando di forzare un cancello. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

