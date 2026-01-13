Si è insediato il nuovo questore di Como Filippo Ferri | subito 49 Daspo ai tifosi del Bologna

È stato insediato il nuovo questore di Como, Filippo Ferri, che ha già adottato misure immediate, tra cui 49 Daspo nei confronti di tifosi del Bologna. Durante la presentazione alla stampa, Ferri ha illustrato le linee guida del suo incarico, sottolineando l’importanza di mantenere una continuità con l’operato precedente per garantire sicurezza e ordine pubblico nella provincia.

