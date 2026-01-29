Incidente a Bagnaia | auto cappotta in strada Piscine un ferito

Un incidente si è verificato a Bagnaia, lungo la strada Piscine. Un'auto ha perso il controllo e si è cappottata alle 13,30 di oggi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e una persona è rimasta ferita. La strada è stata temporarily chiusa per permettere le operazioni di recupero.

Incidente stradale a Bagnaia. Un'auto ha cappottato lungo strada Piscine intorno alle 13,30 di oggi, 29 gennaio. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento e sarebbe stato autonomo, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di.

Domenica sera, intorno alle 19, un incidente si è verificato nel Bosco della Panfilia a Sant’Agostino, dove un'auto è uscita di strada, si è ribaltata e si è trovata in bilico sull'argine del Cavo Napoleonico.

