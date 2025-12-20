Incidente a Novara si cappotta con l' auto | ferito l' uomo alla guida

Incidente a Novara nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre. É successo al Torrion Quartare, in strada Mercadante, dove per cause ancora da accertare un'auto si è cappottata. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 19.In auto era presente una sola persona, l'uomo alla guida, che è stato.

