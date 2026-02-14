Incidente sull’Aurelia fra Follonica e Piombino | ferito estratto dai vigili del fuoco

Un incidente grave sulla strada statale Aurelia tra Follonica e Piombino ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, causando il ferimento di una persona. I vigili del fuoco sono intervenuti con prontezza, ma l’estrazione del ferito si è rivelata complicata a causa delle condizioni del veicolo. La strada, già fragile, ha vissuto momenti di forte tensione durante le operazioni di soccorso.

Un violento incidente stradale ha sconvolto la serata di ieri sulla SS1 Aurelia, tra Follonica e Piombino. Lo scontro, avvenuto intorno alle 20:40 di ieri, 13 febbraio 2026, ha coinvolto un furgone e un'autovettura, richiedendo un intervento delicato da parte dei vigili del fuoco per liberare una persona rimasta intrappolata tra le lamiere. L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza di un'arteria cruciale per la Toscana, spesso teatro di incidenti a causa del suo tracciato e dell'intenso traffico. Soccorso in Azione: La Complessità dell'Estrazione.

