Assisi Grave incidente sulla SS75 a Ospedalicchio | tre veicoli coinvolti ferito estratto dai Vigili del Fuoco
Un grave incidente si è verificato sulla SS75 a Ospedalicchio, coinvolgendo tre veicoli e causando feriti. L'incidente, avvenuto al chilometro 3, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un ferito dalle lamiere. La dinamica e le conseguenze dell'incidente sono al centro delle operazioni di soccorso e ricostruzione.
Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 75, in località Ospedalicchio, al chilometro 3, coinvolgendo due autocarri e un’autovettura in un tamponamento a catena. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti. Durante l’operazione è stata necessaria l’estricazione di una persona rimasta intrappolata all’interno dell’automobile, poi affidata alle cure del personale del 118 presente sul posto. Sul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti per determinare la dinamica dell’impatto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Alla ex sindaca di Assisi anche le nostre condoglianze Vai su Facebook
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it