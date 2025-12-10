Assisi Grave incidente sulla SS75 a Ospedalicchio | tre veicoli coinvolti ferito estratto dai Vigili del Fuoco

Un grave incidente si è verificato sulla SS75 a Ospedalicchio, coinvolgendo tre veicoli e causando feriti. L'incidente, avvenuto al chilometro 3, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un ferito dalle lamiere. La dinamica e le conseguenze dell'incidente sono al centro delle operazioni di soccorso e ricostruzione.

Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada statale 75, in località Ospedalicchio, al chilometro 3, coinvolgendo due autocarri e un’autovettura in un tamponamento a catena. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti. Durante l’operazione è stata necessaria l’estricazione di una persona rimasta intrappolata all’interno dell’automobile, poi affidata alle cure del personale del 118 presente sul posto. Sul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti per determinare la dinamica dell’impatto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Assisi. Grave incidente sulla SS75 a Ospedalicchio: tre veicoli coinvolti, ferito estratto dai Vigili del Fuoco

