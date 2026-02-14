Regina Buora, una donna di 77 anni, ha perso la vita in un incidente frontale contro un camion a San Polo di Piave, probabilmente a causa di un malore improvviso alla guida. La vettura di Buora si è scontrata violentemente con il mezzo pesante poco dopo le 16 di ieri, mentre percorreva la provinciale. A bordo dell’auto si trovava anche il marito, che è rimasto illeso. La dinamica dell’incidente suggerisce che la donna abbia accusato un problema di salute che l’ha portata a perdere il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare

SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Tragedia della strada nella Marca: la quinta dall’inizio dell’anno. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16.30, in via Ormelle a San Polo di Piave, all’altezza della rotatoria con via Romana, di fronte al consorzio agrario. A scontrarsi frontalmente sono stati una Fiat Punto e un camion Scania che viaggiavano in direzioni opposte lungo la provinciale 34. A perdere la vita è stata Regina Buora, 77 anni, residente in paese. La donna stava percorrendo la Sp34 in direzione centro quando, per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto ha invaso la corsia opposta finendo contro il mezzo pesante che stava proseguendo in direzione Ormelle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale contro un camion, Regina Buora muore a 77 anni: ipotesi malore alla guida

Un uomo di 59 anni ha perso la vita questa mattina a Viareggio, dopo aver tamponato un palazzo con il suo camion.

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sul viale Italia, dove un uomo di 77 anni è deceduto a causa di un malore mentre era alla guida della propria auto.

Argomenti discussi: Leonard muore avvolto dalle fiamme dopo l’incidente frontale; Auto contro un camion, il terribile incidente frontale: morta una donna; Schianto all’alba contro un Tir, muore a 58 anni Daniela Neggia madre di tre figli. Andava a sciare in montagna; Incidente frontale fra due auto: feriti in ospedale e rallentamenti per l'olio sull'asfalto.

