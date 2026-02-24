Incidente mortale sulla Veroli-Sora | tre feriti cause ancora oscure

Incidente sulla superstrada Veroli-Sora: tre feriti, indagini in corso. Martedì 23 febbraio, intorno alle 18:00, un violento scontro tra due auto lungo la superstrada Veroli-Sora ha causato tre feriti. L'incidente, avvenuto al chilometro 12,00 della Strada Statale 214, nota anche come Maria e Isola Casamari, ha coinvolto una Fiat 500 e una Mercedes Classe E. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. A bordo della Fiat 500 viaggiava un giovane di 25 anni, residente a Pescosolido. La Mercedes, invece, era guidata da un uomo di 66 anni, originario di Monte San Giovanni Campano ma residente a Roma.