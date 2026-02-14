Incidente sulla Sora-Cassino | cinque feriti arriva l' eliambulanza
Un incidente sulla strada Sora-Cassino ha provocato cinque feriti, a causa di un tamponamento tra due veicoli avvenuto vicino a Sant’Elia Fiumerapido poco dopo le 13. Un'eliambulanza è stata inviata sul posto per soccorrere i feriti più gravi.
Scontro tra due auto, una Fiat 500 e una Jeep Avenger. La seconda è finita in un burrone Grave incidente sulla superstrada Sora-Cassino, all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido, intorno alle 13. Diverse le macchine coinvolte, una delle quali è finita in un burrone poco lontano dalla carreggiata. Sul posto i soccorsi con diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri di Cassino e di Sant'Elia Fiumerapido che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Probabilmente lo scontro a causa della fitta pioggia. La superstrada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire i soccorsi e i rilievi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Incidente tra più auto sulla Cassino-Sora: soccorsi sul posto
Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla superstrada Cassino-Sora, all’altezza di Sant’Elia Fiumerapido, causando traffico rallentato e interventi di soccorso.
Incidente sulla Statale: cinque feriti, un bimbo in gravi condizioni
Questa mattina, sulla strada statale 7 vicino a Taranto, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Incidente a Sant'Elia, auto fuori strada e lunghe codeUn mezzogiorno di paura quello vissuto oggi all’imbocco del centro abitato di Sant'Elia Fiumerapido, dove un violento scontro ha paralizzato ... msn.com
Nel primo pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2026, intorno alle ore 13.00, si è verificato un grave incidente stradale a Cassino, al chilometro 35+500 della Strada Statale 749 Sora-Cassino. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 60 anni residente facebook