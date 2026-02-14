Incidente sulla Sora-Cassino | cinque feriti arriva l' eliambulanza

Un incidente sulla strada Sora-Cassino ha provocato cinque feriti, a causa di un tamponamento tra due veicoli avvenuto vicino a Sant’Elia Fiumerapido poco dopo le 13. Un'eliambulanza è stata inviata sul posto per soccorrere i feriti più gravi.

Scontro tra due auto, una Fiat 500 e una Jeep Avenger. La seconda è finita in un burrone Grave incidente sulla superstrada Sora-Cassino, all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido, intorno alle 13. Diverse le macchine coinvolte, una delle quali è finita in un burrone poco lontano dalla carreggiata. Sul posto i soccorsi con diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri di Cassino e di Sant'Elia Fiumerapido che hanno effettuato i rilievi del sinistro. Probabilmente lo scontro a causa della fitta pioggia. La superstrada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire i soccorsi e i rilievi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

