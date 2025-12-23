Incidente a Rivoli | uomo investito da un' auto mentre attraversa la strada è grave in ospedale

Nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre 2025, si è verificato un incidente a Rivoli, all’incrocio tra corso Einaudi, corso Levi, corso IV Novembre e corso Allamano. Un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. L’evento ha coinvolto la rotatoria e sono in corso le indagini delle autorità competenti.

Un incidente si è verificato nella prima mattinata di oggi, martedì 23 dicembre 2025, nella rotonda all'incrocio tra corso Einaudi, corso Levi, corso IV Novembre e corso Allamano a Rivoli. Un italiano sulla trentina, residente in Puglia ma domiciliato nella cittadina, è stato travolto da un'auto.

