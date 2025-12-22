Incidente a Volpiano | uomo investito da un' auto trasportato in ospedale
Un italiano di 74 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, mentre attraversava via Brandizzo (la provinciale 39) a Volpiano, all'altezza della sede dell'Artruso Pneumatici. Il conducente dell'auto che lo ha urtato e fatto sbalzare via si è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
