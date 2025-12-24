Incidente sulla Tangenziale Est a Cologno schianto tra auto e furgone | sei feriti
Milano, 24 dicembre 2025 – Incidente stradale, questa mattina, vigilia di Natale, poco prima delle 6, sulla Tangenziale Est di Milano, tra l’uscita 11 Cologno Ovest e l’uscita 12 Cologno Est dell’A51. Stando a quanto riporta l’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, a scontrarsi sarebbero state un'auto e un furgone: coinvolte sei persone fra i 22 e i 60 anni. Dinamica e cause sono ancora tutte da chiarire e se ne stanno occupando le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con due automediche e tre ambulanze. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
