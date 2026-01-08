Incidente in corso Trieste schianto tra auto e furgone all' uscita della tangenziale

Oggi, giovedì 8 gennaio, si è verificato un incidente in corso Trieste, a Novara, nei pressi dell'incrocio con Pernate, poco dopo l'uscita della tangenziale. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone, creando disagi al traffico locale. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente stradale a Novara nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 gennaio.É successo in corso Trieste, a Sant'Agabio, nei pressi dell'incrocio subito dopo l'uscita di Pernate della tangenziale di Novara, proprio davanti a Giffi Noleggi. Qui, per cause ancora da accertare, un'auto e un furgone si sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Incidente sulla Tangenziale Est a Cologno, schianto tra auto e furgone: sei feriti Leggi anche: Incidente in tangenziale, scontro tra un'auto e un furgone La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Auto si schianta in viale Miramare, quattro feriti nella notte di Capodanno VIDEO; Auto si schianta a Barcola, ambulanza colpita da una vettura si cappotta in via Carducci: 8 feriti; Testacoda in curva poi lo schianto contro un muro, grave il 18enne alla guida di un'Audi A6. Feriti anche i tre amici minorenni a bordo; La tragedia nei cieli: cosa ha portato alla morte del pilota delle Frecce Tricolori. Trieste, schianto in via Carducci contro un'ambulanza che si ribalta - Incidente anche a Barcola, feriti quattro giovani tra i quali tre minorenni ... rainews.it

#MaTOinforma #realtime rallentamenti in corso Venezia / via Saorgio per incidente #viabiliTO x.com

L'incidente stasera in via Garibaldi. Indagini in corso della polizia municipale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.