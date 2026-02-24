Inchiesta sul cubo nero a Firenze i passi per l’edificazione | la valutazione lampo e il giallo sul vincolo

Il progetto del cubo nero a Firenze ha attirato l’attenzione per la sua installazione improvvisa e il sospetto di violare il vincolo paesaggistico. Dopo diciassette giorni di analisi, le autorità hanno concluso una valutazione rapida, ma emergono ancora dubbi sulla legittimità dell’intervento. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro del sito e le regole edilizie in città, lasciando aperti diversi interrogativi sulla gestione delle opere di grande impatto.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Poco più di due settimane. Per l'esattezza, diciassette giorni per studiare e valutare il progetto che ha cambiato per sempre (a meno di demolizioni future, poco probabili) lo skyline di Firenze. È il tempo che, secondo le carte acquisite dagli inquirenti, sarebbe trascorso dalla presentazione (da parte della proprietà) all'approvazione del progetto del complesso residenziale di lusso sorto sulle ceneri dell'ex teatro Comunale – il cosiddetto cubo nero – da parte della commissione paesaggistica del Comune di Firenze. Eugenio Giani: "La vicenda del cubo nero? L'opera è figlia di padre incerto" L'elaborato con i prospetti del colosso . 🔗 Leggi su Lanazione.it Inchiesta sul cubo nero, spuntano manager e tecnici privati. Pronta una memoria per i pmIl nome di alcuni manager e tecnici privati compare ora nell'inchiesta sul 'cubo nero', il complesso di lusso costruito vicino all'ex teatro Comunale, dopo che i pubblici funzionari sono stati ascoltati dai magistrati. Cubo nero all'ex teatro Comunale: 10 indagati per abuso edilizio, falso e violazione delle norme sul paesaggioA Firenze, la polizia ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone legate alla costruzione del