Scattano gli arresti domiciliari per Totò Cuffaro | la decisione del gip nell’ambito dell’inchiesta su appalti e sanità in Sicilia

Salvatore Cuffaro andrà agli arresti domiciliari, vent’anni dopo l’inchiesta che lo ha portato alla condanna per favoreggiamento alla mafia. È quanto disposto dal gip di Palermo per l’ex presidente della Regione siciliana, indagato con altre 17 person e, a vario titolo, per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Per la procura Totò Vasa Vasa sarebbe al vertice di un’associazione criminale, un comitato d’affari occulto che ruoterebbe intorno a un presunto sistema di appalti pilotati nella sanità e assunzioni di soggetti segnalati dall’ex governatore e dai suoi sodali. La misura cautelare era stata chiesta dai pm agli inizi di novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

