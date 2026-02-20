Incendio al Teatro Sannazaro la Procura dispone una perizia | ipotesi incendio colposo

Un incendio ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro tra il 16 e il 17 febbraio, causando danni ingenti alla struttura. La Procura ha deciso di affidare una perizia per capire cosa abbia provocato il rogo, che ha distrutto parte del palco e delle poltrone. Sono in corso controlli tecnici per individuare eventuali responsabilità e verificare eventuali falle negli impianti di sicurezza. La scoperta potrebbe aiutare a prevenire incidenti simili in futuro.

Accertamenti tecnici per chiarire le cause del rogo che ha distrutto il Teatro Sannazaro tra il 16 e il 17 febbraio. Area messa in sicurezza, via Chiaia riaperta alla viabilità. Sarà una perizia disposta dalla Procura di Napoli a fare luce sull'incendio che, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, ha completamente distrutto il Teatro Sannazaro, storico presidio culturale nel quartiere Chiaia. Gli inquirenti hanno notificato alle parti offese – la proprietà del teatro e dei vicini appartamenti coinvolti – l'avviso che consentirà la nomina di periti di parte nell'ambito degli accertamenti tecnici.