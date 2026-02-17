Napoli incendio al teatro Sannazaro | danni per 60-70 milioni di euro I proprietari alle istituzioni | Non ci abbandonate

Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro di Napoli, causando danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro. I proprietari chiedono aiuto alle autorità, sottolineando che il teatro rappresenta un patrimonio culturale importante per la città e che rischia di essere perso per sempre. Le fiamme si sono sviluppate questa mattina e hanno rapidamente avvolto l’edificio, danneggiando la struttura e i materiali storici all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma i danni sono ormai evidenti e ingenti.

Danni per 60-70 milioni di euro. Questa la prima ipotesi sull'ammontare dei danni riportati dal teatro Sannazaro di Napoli, l'edificio tempio della commedia napoletana divorato oggi dalle fiamme. La cifra circola tra gli addetti ai lavori alla luce dei primi rilievi tecnici fatti sul luogo dell'incendio. Tra i danni collaterali anche i contributi ministeriali che il Sannazaro – in quanto centro di produzione – rischia di perdere se saltasse la stagione teatrale. Per questo motivo il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha già rivolto un appello ai teatri soci dell'Agis perché si rendano disponibili ad ospitare gli spettacoli che sono in cartellone.