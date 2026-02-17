Teatro Sannazaro distrutto da un incendio | danni per 70 milioni di euro
Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro, causando danni stimati a 70 milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell’edificio, lasciando l’auditorium in condizioni gravissime, come confermato dai vigili del fuoco. Il ministro Giuli promette che il teatro sarà ricostruito e tornerà a splendere.
In via Chiaia, a Napoli, è scoppiato un incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato la lieve intossicazione di quattro persone che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Il ministro Giuli: "Vi prometto che tornerà a splendere come prima". Una prima stima parla di danni compresi tra i 60 e i 70 milioni di euro. La cupola del teatro è andata distrutta e alcuni danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti.
Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Da Eleonora Duse ai De Filippo: la storia della bomboniera di Napoli
L'incendio di vai Chiaia ha inghiottito 180 anni di tradizione culturale partenopea. Sul palco iniziò la fortuna di Scarpetta e il giovane Eduardo incontrò Pirandello. L'ultima ristrutturazione nel 20
Nelle immagini dei vigili del fuoco, quello che resta dello storico Teatro Sannazaro, nel quartiere Chiaia, nel centro di Napoli, colpito da un incendio. Nelle operazioni due vigili del fuoco sono rimasti feriti