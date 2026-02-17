Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro, causando danni stimati a 70 milioni di euro. Le fiamme hanno distrutto gran parte dell’edificio, lasciando l’auditorium in condizioni gravissime, come confermato dai vigili del fuoco. Il ministro Giuli promette che il teatro sarà ricostruito e tornerà a splendere.

In via Chiaia, a Napoli, è scoppiato un incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato la lieve intossicazione di quattro persone che sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Il ministro Giuli: "Vi prometto che tornerà a splendere come prima". Una prima stima parla di danni compresi tra i 60 e i 70 milioni di euro., La cupola del teatro è andata distrutta e alcuni danni si sarebbero verificati anche ai palazzi adiacenti. Intanto arriva anche una prima stima dei danni che ammonterebbe a circa 60-70 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Teatro Sannazaro distrutto da un incendio: danni per 70 milioni di euro

Incendio Sannazaro, prima ipotesi di danni: 60-70 milioni di euroL’incendio al teatro Sannazaro di Napoli ha causato danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro, secondo le prime valutazioni delle autorità.

Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa ConteUn incendio divampato nella notte a Napoli ha causato enormi danni al teatro Sannazaro e ha reso inagibili diversi edifici vicini, mentre alcune persone sono state intossicate dalle fiamme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.