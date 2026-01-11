Nocera Superiore evacuate 12 famiglie per un incendio | fiamme partite da un garage

Venerdì sera a Nocera Superiore, un incendio nel garage condominiale ha reso necessario l’evacuazione di dodici famiglie. Le fiamme, originate all’interno di uno dei garage, hanno richiesto interventi di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e assicurato l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

