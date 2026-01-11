Nocera Superiore evacuate 12 famiglie per un incendio | fiamme partite da un garage
Venerdì sera a Nocera Superiore, un incendio nel garage condominiale ha reso necessario l’evacuazione di dodici famiglie. Le fiamme, originate all’interno di uno dei garage, hanno richiesto interventi di emergenza per garantire la sicurezza dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e assicurato l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.
Sono dodici le famiglie evacuate a Nocera Superiore a causa dell' incendio divampato, venerdì sera, all’interno di un garage condominiale. L’allarme è scattato quando un denso fumo nero ha iniziato a invadere le scale e i piani superiori dello stabile, rendendo necessario l’immediato sgombero dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
