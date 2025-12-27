Incendio in una palazzina a Milano a fuoco il tetto | 6 famiglie evacuate

Da ieri sera, venerdì 26 dicembre, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio divampato in una palazzina di due piani situata in via Forze Armate, a Milano. Evacuate 6 famiglie.

Incendio a Milano, brucia una palazzina in via Forze Armate, le fiamme partite dal tetto: evacuate sei famiglie, nessun ferito - L'incendio si è quindi propagato ad altre parti dello stabile e i vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte e in mattinata ... milano.corriere.it

Vigili del fuoco impegnati da ieri sera per incendio in palazzina a Milano - I vigili del fuoco di Milano sono impegnati da ieri sera per domare le fiamme che inizialmente hanno interessato il tetto di una palazzina di due piani in via Forze Armate a ... msn.com

Momenti di grande paura a Milano, in una palazzina di via Forze Armate, dove intorno alle 20 è divampato un incendio - facebook.com facebook

