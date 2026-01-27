Ancora un incendio in via Piave | a fuoco il tetto di una villetta a tre piani

Un incendio ha interessato il tetto in legno di una villetta a tre piani in via Piave, Forlì. L’incidente si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, creando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita.

Paura nella notte tra lunedì martedì in via Piave a Forlì, dove un incendio ha interessato il tetto in legno di una villetta a tre piani. L'allarme è scattato intorno alle 01:40 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Forlì e Rocca San Casciano.

