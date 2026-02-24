Incendio a Crans-Montana | il gesto fatale che ha scatenato la tragedia

Un video diffuso nell’ambito delle indagini rivela come il gesto di un giovane abbia provocato l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana. La registrazione mostra l’istante in cui si accende un fuoco che si propaga rapidamente, causando danni ingenti. La scoperta di questa registrazione ha portato gli investigatori a concentrare le indagini su comportamenti individuali. Le autorità continuano a cercare ulteriori prove per chiarire le responsabilità.

Un video sconvolgente, emerso nell’ambito dell’inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, sta rivoluzionando le indagini sull’incendio che ha devastato il locale Le Constellation. Le immagini, della durata di 18 secondi, catturano l’attimo esatto in cui l’incendio divampa, rivelando dettagli cruciali sull’origine del disastro. Al centro della scena, Cyane Panine, la 24enne cameriera poi deceduta, che con l’aiuto di un collega trasporta due bottiglie di champagne con candele accese. È proprio il movimento del suo braccio destro a far prendere fuoco a un pannello fonoassorbente, senza che nessuno se ne accorga immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cos’è l’effetto flashover che ha scatenato la tragedia di Crans-MontanaL’effetto flashover è un fenomeno incendiario che si verifica quando, in presenza di gas e vapori infiammabili, una rapida combustione coinvolge l’intera stanza, causando un’esplosione di fiamme.

Incendio a Crans-Montana: identificate le prime vittime, tre sono giovani italiani

