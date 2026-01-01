Il flashover è un fenomeno di rapido sviluppo negli incendi, caratterizzato dall'intenso calore che causa la combustione simultanea di tutte le superfici presenti in un ambiente chiuso. Questo processo può portare a situazioni estremamente pericolose, come quella verificatasi a Crans-Montana nella notte di Capodanno, dove il suo verificarsi ha contribuito alla tragedia. Conoscere il flashover è fondamentale per comprendere i rischi e le dinamiche degli incendi.

Berna, 1 gennaio 2026 – Si chiama ''flashover'' ed è il pericolosissimo fenomeno che ha provocato la tragedia di Crans-Montana la notte di Capodanno. Le autorità cantonali, scrivono i media svizzeri, hanno spiegato che a scatenare il rogo che ha divorato Le Constellation e causato oltre 40 morti, è stato appunto un ''flashover'', ovvero il passaggio repentino da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. Questo fenomeno “vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi provocando una o più esplosioni''. Ad esempio, le fiamme possono iniziare da un apparecchio in una stanza e se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana

Leggi anche: Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il piano interrato e la terrazza panoramica riscaldata

Leggi anche: Incendio e strage a Crans-Montana, ecco come sarebbe iniziato tutto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana - Ecco come il fuoco si è propagato all’improvviso e con tale violenza dentro il locale Le Constellation ... msn.com