Cos’è l’effetto flashover che ha scatenato la tragedia di Crans-Montana

L’effetto flashover è un fenomeno incendiario che si verifica quando, in presenza di gas e vapori infiammabili, una rapida combustione coinvolge l’intera stanza, causando un’esplosione di fiamme. In contesti di incendi di grandi dimensioni, come quello verificatosi a Crans-Montana, può contribuire alla rapida propagazione delle fiamme e aumentare la gravità delle conseguenze. Comprendere questo fenomeno è fondamentale per analizzare le dinamiche dell’incendio e migliorare le misure di sicurezza

La notte di Capodanno a Crans-Montana, celebre località sciistica svizzera, si è trasformata in tragedia con 47 morti e circa 100 feriti nel bar Le Constellation. Le autorità svizzere hanno confermato che la causa è stata un flashover, definito "fenomeno pericolosissimo" che ha reso impossibile la fuga per chi si trovava all'interno. Il flashover è un evento che può trasformare qualsiasi ambiente chiuso in una camera di morte nell'arco di pochi secondi. Immaginate un fuoco che inizia in un angolo della stanza: le fiamme bruciano, il calore sale verso l'alto e si concentra sul soffitto. I materiali che bruciano rilasciano gas infiammabili che si accumulano nella parte superiore dello spazio, diventando sempre più caldi.

