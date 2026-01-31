Nervi tesi all’inaugurazione dell’anno giudiziario le proteste dei magistrati sulla riforma della Giustizia | Toghe mai così vulnerabili

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si è svolta tra proteste e tensioni. I magistrati si sono riuniti a Nervi, ma non sono mancate le critiche sulla riforma della Giustizia. Le parole più forti vengono dai giudici, che denunciano una situazione di grande vulnerabilità delle corti e dei giudici, ormai sotto pressione e spesso dipinti come minacce invece che come pilastri fondamentali del sistema. La tensione si percepisce nell’aria, mentre si apre un nuovo anno per il mondo della giustizia italiana.

«Il ruolo delle corti e dei giudici è più che mai centrale e determinante, e tuttavia mai come oggi le corti appaiono fragili e vulnerabili, esposte alle censure di un senso comune che le descrive come una minaccia e una trappola per l'esercizio dei pubblici poteri, invece che come un insostituibile regolatore della complessità sociale». Sono le parole contenute nelle conclusioni della relazione del presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario Inaugurazione dell'anno giudiziario nelle Corti d'appello. I nervi sono tesi, soprattutto dopo che ieri c'è stato un duro faccia a faccia tra governo e magistratura nell'aula magna della Cassazione.

