Detego sostiene il Concerto di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 a Milano, un evento istituzionale che si terrà venerdì 16 gennaio presso la Sala Verdi del Conservatorio. L’appuntamento sottolinea l’importanza di valori quali legalità, rigore e responsabilità nel sistema giudiziario, rafforzando l’impegno comune verso una società più giusta e trasparente.

Milano rinnova uno dei suoi appuntamenti istituzionali più rilevanti con il Concerto per l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, in programma venerdì 16 gennaio presso la Sala Verdi del Conservatorio. L’iniziativa, promossa dalla Corte d’Appello, dalla Procura Generale e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, rappresenta da anni un momento di particolare significato per la città e per il mondo della giustizia, unendo solennità istituzionale e riflessione culturale attraverso il linguaggio universale della musica. A sostenere l’evento, in qualità di sponsor istituzionale, è Detego, storica agenzia investigativa attiva dal 1962, da sempre impegnata in attività di supporto al sistema giudiziario, alle imprese e ai professionisti del diritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Detego sostiene il Concerto per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026: "Legalità, rigore e responsabilità come valori condivisi"

Leggi anche: L’Aquila accende il 2026: città in fermento per l’inaugurazione dell’Anno della Cultura

Leggi anche: Dugenta, Museo dell’Ambiente “Cultura della legalità: venerdì l’inaugurazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Detego sostiene il Concerto per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026: "Legalità, rigore e responsabilità come valori condivisi" - Milano rinnova uno dei suoi appuntamenti istituzionali più rilevanti con il Concerto per l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026, in programma venerdì 16 gennaio presso la Sala Verdi del Conservato ... ilgiornale.it