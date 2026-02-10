Tarì il rispetto è forza | il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di genere

Questa mattina il centro orafo Tarì ha annunciato il lancio di un nuovo progetto contro la violenza di genere. Si chiama “Il rispetto è forza” e partirà ufficialmente martedì 17 febbraio. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Prefettura di Caserta e della Regione Campania, punta a creare una rete stabile di contrasto e prevenzione, coinvolgendo lavoratori e clienti.

Prende il via martedì 17 febbraio "Il rispetto è forza", il progetto promosso dal Centro orafo il Tarì, con il patrocinio della Prefettura di Caserta e della Regione Campania, dedicato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza. L'iniziativa mira alla costruzione di una vera e propria alleanza stabile tra istituzioni, sanità, forze dell'ordine, mondo educativo e associazioni del territorio, per definire un modello operativo permanente basato sulla condivisione di buone pratiche, valori educativi e attività di formazione rivolte alla prevenzione e al contrasto della violenza. «L'obiettivo del progetto – che si svilupperà nel corso dell'anno con un programma di iniziative aperte a tutti gli ambiti sociali – non è soltanto parlare di violenza», spiega il presidente Giannotti.

